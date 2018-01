© afp

All déi Leit, déi e Samsung-Smartphone hunn, sollen hiren Internet-Browser esou séier wéi méiglech préiwen. Et soll een hei kontrolléieren, ob de leschten Update richteg installéiert gouf. Hei muss op d'mannst d'Versioun 5.4.02.3 drop sinn. Wann een eng Versioun drënner huet, ass een enger méiglecher Attack exposéiert.Dëse Problem ass vum Mishra Dhiraj entdeckt an op engem Blog publizéiert ginn. Hei gëtt de Prinzip vun der "Same Origin Policy" net respektéiert. Dës Reegel verbitt enger Säit, u variabel Donnéeën a Skripter vun enger anerer Säit ze kommen.

Am Video weist den Hacker, wéi esou eng Attack kéint duerchgefouert ginn. Mat Hëllef vun enger piratéierter Säit bréngt hien et fäerdeg, nieft Google och aner Säiten opzemaachen, wou een sech alogge muss. Wann ee bis seng Detailer aginn huet, gëtt een op déi béisaarteg Säit an net op d'Sichmaschinn weidergeleet, och wann dat Ganzt harmlos an normal ausgesäit.Den Mishra Dhiraj huet de Problem am September entdeckt an huet Samsung direkt gewarnt. Anscheinend sollt déi Schwächt esou séier wéi méiglech am Oktober opgehuewe ginn. Aus deem Grond sinn déi aktuell Versioune vu Samsung Internet net concernéiert.De Risiko ass awer net kleng. De Problem gouf schonn op enger Plattform benotzt, fir d'Penetratioun a Smartphonen ze testen. Chercheure préiwen hei also, wéi sécher verschidden Appen oder Smartphonë sinn, awer net nëmmen: Piraten zerwéiere sech reegelméisseg hei, fir nei méiglech Attacken ze plangen.