Wie gutt vernetzt ass, kéint an Zukunft eng wichteg Roll an der Bekämpfung vun Epidemie spillen. Eng nei Etüd huet elo festgestallt, datt Leit, déi a soziale Medien eng zentral vernetzte Plaz anhuelen, och bei der Verbreedung, respektiv der Bekämpfung, vu Krankheete wichteg kéinte sinn.



Donnéeë vun Netzwierker, wéi Facebook, kéinten dozou gebraucht ginn, essentiell sozial Acteuren ze fannen, déi da bei Epidemie geziilt geimpft kéinte ginn. Der Etüd no géinge Leit, déi a sozialen Netzwierker eng zentral Roll anhuelen, nämlech och am richtege Liewe mat méi anere Mënschen a Kontakt stoen. Si iwwerhuelen dacks eng "Bréckefunktioun" tëscht verschidde soziale Gruppen, wiere si also immun, hätt et d'Krankheet méi schwéier, sech vun engem soziale Krees an den nächsten ze iwwerdroen.



Géingen dës gutt vernetzte Leit bei enger Epidemie, bei där net genuch Impfmëttel do wier, prioritär geimpft ginn, wier dat Experten no "bal esou wierksam, wéi déi optimaalst Impfstrategie". Ausserdeem wier dëst Virgoen och vergläichsweis bëlleg, well Online-Aktivitéite relativ liicht nozevollzéie sinn.