Den Impakt fir Intel wier am Schlëmmsten, well se iwwer 80% vun den Desktop-Computeren an 90% vun den Laptop-PC'en op der ganzer Welt herrschen. All d'CPU'en déi zanter 10 Joer produzéiert goufen, si betraff.Google huet anscheinend de Problem virun enger Zäitchen entdeckt; esou een Artikel op hirem offizielle Blog vum 3. Januar. Intel gouf direkt vum "Project Zero"-Team informéiert, eng Equipe déi zoustänneg dofir ass, esou Schwächten an der Hard- an Software ze fannen.AMD an ARM hu mëttlerweil och confirméiert, dass hir Prozesseren och vum Problem betraff sinn. Eng Attack wier net einfach duerchzeféieren esou d'Spezialisten, mä an deem Fall wieren nees ganz sensibel Informatiounen, an engem soss net accessibelen Deel vum Computer, kompromettéiert.Zanter engem Joer schafft Intel mat der Konkurrenz fir eng Léisung ze fannen. AMD an ARM-Utilisateure wiere manner a Gefor well de Problem aner Formen bei hiren CPU'en huet, an net all d'Prozessere wiere concernéiert.D'Constructeuren sinn awer alleguer dobäi eng Léisung ze sichen an Intel kéint se mat Hëllef vun der "Windows Insider"-Software vu Microsoft fonnt hunn, ee Sécherheetspatch, deen et als Update soll installéiert ginn. D'Schwächt wier opgehuewen, mä dofir géif dësen Update Kapassitéite vun der Maschinn däitlech bremsen.Offiziell Zuelen goufen nach net publizéiert, mä verschidde Responsabeler vun de Marke schwätze schonn vun enger Baisse vu bis zu 30% vun der Leeschtung vum CPU.