An engem Post erkennt de Milliardär un, dass seng Firma vill Dommheete gemaach huet an dass et hinne schwéier fält, wichteg intern Reegele respektéiert ze kréien. Vill ze vill Leit benotze de Reseau op eng falsch an onéierlech Manéier, dat misst ophalen.Amplaz Bicher ze liesen oder all Bundesstaat vun den USA ze besichen, wëll de Mark Zuckerberg sech dëst Joer op seng Aarbecht konzentréieren, fir säi Reseau méi glafwierdeg a serieux ze gestalten. All Moment, deen d'Leit mat senger Säit verbréngen, soll intressant a fir béid Säite rentabel sinn, esou de Facebook-Chef.D'Welt ass hautdesdaags gespléckt a besuergt, vill Aarbecht steet also um Programm, fir dass d'Leit sech nees berouegt fillen. Falsch Noriichte sollten am Beschte komplett aus dem Internet verschwannen. D'Thema gouf ëmmer méi no der Trump-Campagne 2016 thematiséiert, mat "Fake News", déi anscheinend aus Russland geschéckt goufen.Säi perséinlechen Challenge fir 2018 ass, esou béisaarteg Noriichten ze detektéieren an ze läschen. Hie wëll eng konkret Léisung zu deem wichtege Problem fannen. Den Zuckerberg ass sech och bewosst, dass all Feeler an all béiswëllege Gebrauch net ze vermeiden ass, mä am Moment ginn ze vill onéierlech Elementer publizéiert a seng Firma muss um ganze Reseau fir méi Respekt an Toleranz suergen.D'Fro vun der Dezentraliséierung vun der Muecht gëtt hei och méi genee ënner d'Lupp geholl. Vill Leit hunn Angscht, dass, duerch de Succès vun e puer High-Tech-Firmen a mat Regierungen, déi ëmmer méi Technologie benotzen, fir hir Bierger ze kontrolléieren, déi nei Kommunikatiounsreseaue mëssbraucht ginn, fir d'Muecht ze zentraliséieren. Dat war nach ni d'Zil vu Facebook an et soll et och ni ginn.Obwuel hien hei problematesch Themen uschwätzt, proposéiert de Mark Zuckerberg awer a sengem laange Post keng konkret Léisung fir déi verschidde Situatiounen.