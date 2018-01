© afp

Wa Leit ee portabele PC vun der Mark HP an de leschten zwee Joer kaf hunn, soll ee schonn eng kleng Kontroll vun der Maschinn duerchféiere loossen.De Fabrikant huet eng Notte publizéiert, déi e Problem mat verschidde Batterie confirméiert. Bäi de Modeller, déi concernéiert sinn, gëtt et e Risiko vun Iwwerhëtzen an eng Gefor vu Feier a Verbrennungen. Den amerikanesche Konsumenteschutz huet schonn 8 Fäll gemellt kritt, 3 vun Deenen hu scho Materialschued am Wäert vun 4.500 Dollar verursaacht. An engem Fall huet eng Persoun sech d'Hand verbrannt.Eng Réckruffaktioun gouf vum Fournisseur weltwäit agefouert, fir dass déi concernéiert Clienten hir Batterië gratis ëmgetosch kréien. Déi Laptop-PCen, déi potentiell betraff wieren, goufen alleguer opgezielt. Si goufen tëscht Dezember 2015 an Dezember 2017 verkaf. HP betount, dass nëmmen 0,1% vu senge Produite betraff sinn.- HP ProBook 64x (G2 an G3), HP ProBook 65x (G2 an G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11- Verschidde Workstations: HP ZBook (17 G3, 17 G4 an Studio G3)Wann een esou eng Maschinn doheem oder op der Aarbecht huet, soll een d'Software HP Battery Validation Utility eroflueden an installéieren, fir erauszefannen, ob d'Batterie eng Gefor representéiert oder net. Den Tosch gëtt vun engem certifiéierten Techniker duerchgefouert.Bis dass d'Batterie ersat gëtt, réit de Fabrikant, de BIOS vu senger Maschinn ze aktualiséieren an de "Batterie Safe Modus" um Computer ze aktivéieren. Esou kann ee säi PC ouni Gefor weider iwwer de Stroum, direkt vun der Steckdous geliwwert gëtt weider benotzen. Ouni Kabel soll een am Beschten net schaffen, bis d'Batterie ersat gouf.