En Dënschdeg geet et lass, da mécht dee gréisste Salon vun Technologie fir de breede Public seng Dieren zu Las Vegas op. Dëst Joer huet all Mënsch déi rezent Problemer vun der Cybersécherheet am Kapp, mä d'Stëmmung schéngt doduercher net onbedéngt méi schlecht ze sinn. De Marché boomt virun, d'Entwécklung kennt hei keng Limitten.



E Sonnde gouf de Programm wärend der traditioneller Pressekonferenz virgestallt: d'Consumer Technology Association (CTA), déi de Salon organiséiert, huet sech kuerz gefaasst: Assistenten, déi mat der Stëmm schaffen, oder kënschtlech Intelligenz wäerten an all Eck vum CES an a ganz villen Apparater ze fanne sinn. "Mir sinn an der connectéierter Ära", esou de Steve Koenig vun der CTA.



Nei Versioune vu connectéierte Lautsprecher wéi Echo vun Amazon oder Home vu Google ginn hei virgestallt. Vum ganz einfache bis zum komplizéiertste Modell. Si ginn duerch Stëmmassistente wéi Alexa vun Amazon, Google Assistant oder Cortana vu Microsoft aktivéiert. Déi Apparater sinn dat, wat ee vun der kënschtlecher Intelligenz am heefegste gesäit. Dohannert stécht esouvill Aarbecht, Recherche an Entwécklung, dass dës nei Form vun Intelligenz vum selwe léiere kann a besser gëtt.



De Kampf tëscht Google an Amazon wäert dëst Joer och an der Consumer Electronic Show ze spiere sinn, well vill Produite mam Alexa-Assistent geliwwert ginn. Säi Konkurrent dierft och am Laf vun den nächste Méint de kommerziellen Duerchbroch erliewen.



Roboter gi beim Public ëmmer méi beléift, heiansdo esouguer als Ersatz vum Hausdéier wéi zum Beispill Kuri vun der Firma Mayfield Robotics oder de Buddy, deen aus Frankräich kënnt.



Zanter e puer Joer gesäit den CES aus wéi den Autosfestival mat Marken ewéi Toyota, Hyundai, Ford oder Renault-Nissan, déi hei hir lescht Entwécklungen am Beräich vum autonomen an elektreschen Auto presentéiere kommen. Eng chinesesch Start-Up huet e Sonnde schonn een "intelligenten an intuitiven" Auto virgestallt. 2019 misst en op de Marché fir ronn 37.000 Euro kommen. Hei gëtt Ënnerhalung fir all Passagéier ugebueden, mat der héchster Sécherheet fir Leit bannen a baussen.



D'Spezialisten, déi dëse Salon net däerfe verpassen, si vun der Iddi iwwerzeegt, dass dës Autoen déi eenzeg Léisung vum zukünftegen Transport sinn.



Een anere Beräich, deen am Gaang ass, ëmmer méi Plaz ze huelen, ass d'Gesondheet, déi och hiren Deel vun der Technologie revolutionéiert kritt. Vun der Zännbiischt bis zu der Bluttanalys fir Diabetiker, alles gëtt och enges Daags connectéiert. Och d'Schong, déi een all Dag undeet fir ze trëppelen, wäerten eng Kéier mat engem spezielle Reseau kommunizéiere kënnen.



De CES ass de gréisste Salon an deem Beräich op der Welt. D'Organisateuren erwaarden 170.000 Visiteuren a 4.000 Exposanten, déi aus 150 verschiddene Länner kommen. An den Top 3 vun de Länner, déi hei am meeschte representéiert sinn, fënnt ee China, d'USA a Frankräich.