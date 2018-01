Zu Felenne an der Belsch, eng 150 Kilometer wäit ewech vu Lëtzebuerg, konnte sech d'Awunner elo fir den 1. Januar freeën.

Endlech Internet (08.01.2018) Laang huet et gedauert, bis se zu Felenne an der Belsch Internet kritt hunn. Dat awer aktuell nach net fir jiddereen, eng Testphase leeft.

Fir dëst isoléiert Duerf un eng "Fibre Optique" unzeschléissen, wier ze deier ginn, also huet de Provider elo no ville Joren eng aner Léisung fonnt. Mat Hëllef vun enger Satellitteschossel gëtt d'Signal aus dem Nopeschduerf empfaangen.Enn Januar sollen elo 60 Familljen dovunner profitéiere kënnen, ma wann d'Testphase positiv verleeft, këmmert de Provider sech ëm de Rescht vum Duerf. Ënnert de 400 Awunner sinn der grad emol 300, déi guer keen Internet Uschloss hunn, esou ewéi d'Dokter Goffe. Den eenzegen Internet Accès bei hir ass iwwert den Handy.Zum aktuellen Zäitpunkt sinn an der Belsch a puncto Internet ewell méi ewéi 95 Prozent couvréiert.