Nom Smart Boy, een Adapter fir Smartphonen, deen se, méi oder manner, an ee GameBoy verwandelt hat, kënnt de Fabrikant vun Accessoirë fir Spillkonsolen, Hyperkin, mat enger Neiegkeet, déi Nostalgiker wäert begeeschteren.Wann ee gesäit, wéi séier d'Mini-Versiounen vun der NES a vun der Super NES fort waren, huet Hyperkin net op Nintendo gewaart, fir eng nei a besser Versioun vum Game Boy virzestellen.Déi kalifornesch Firma huet zu Las Vegas am Kader vum CES-Technologie-Salon hiren neiste Produit virgestallt: den "Ultra Game Boy". Nodeems Spezialisten a Fans op der Plaz dës Neiegkeet getest hunn, si se sech alleguer eens: den Ultra ass wierklech besser, wéi den originale Game Boy.D'Këscht ass aus Aluminium, et misst also méi schock-resistent wéi säi Virgänger sinn. De Bildschierm ass ee faarwegen LCD-Ecran a gëtt vun hanne beliicht. Kontrast an Intensitéit kënnen op dëser neier Versioun agestallt ginn an et kann een d'Beliichtung ganz ausmaachen, fir de Charme vun deemools erëmzefannen.D'Autonomie gouf natierlech och grouss geschriwwen. D'Batterie ass direkt an der Këscht integréiert, et muss een also net méi permanent neier kafen. Et kann een se iwwer USB-C oplueden a se soll ronn 6 Stonnen halen. Et gouf och net fir d'Musek gespuert, well hei kann een direkt zwee Kopfhörer uschléissen, fir déi ganz recherchéiert Musek zu 2 genéissen ze kënnen.Fir manner wéi 100 Dollar (ongeféier 83 Euro) misst een den neien "Ultra Game Boy" vum Summer un ze kafe kréien. Bis elo huet Nintendo sech nach net zu Wuert gemellt, ob se eppes dogéint ënnerhuelen oder eng eege "mini classic" Versioun bis dohinner och lancéieren.All déi Leit, déi hiren ale Game Boy aus den Ae verluer hunn, kënne sech also op eng séier Léisung freeën. Et muss ee just seng al Spiller erëmfannen. Wou leien se ? Dat ass déi grouss Fro, déi virum Summer nach eng Äntwert muss kréien.