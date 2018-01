Duerch de Pafendall vum 19. Joerhonnert spadséieren (10.01.2018) Hei zu Lëtzebuerg kann ee mat sengem Avatar schonn duerch de virtuelle Pafendall vum 19. Joerhonnert spadséieren, a geschwënn souguer an der ganzer Haaptstad.

An der virtueller Welt vum Pafendall am Joer 1867 an der Online-3D-Infrastruktur "Second Life" stécht een an der Haut vun engem fréieren Awunner vun dësem Stater Quartier. Et kann een duerch d'Gaasse spadséieren an och an d'Haiser eragoen. D'Kanner kënnen esou och spilleresch eis Vergaangenheet entdecken.Spannend ass dann och, dass een an der virtueller Realitéit seng eege Welt schafen an do och mat Gläichgesënnten a Kontakt komme kann.Fir déi virtuell Welt nach méi realistesch ze erliewen ass viru kuerzem de sougenannte Kat-Walk an Europa lancéiert ginn an deen ass um Mëttwoch fir eng éischte Kéier zu Lëtzebuerg presentéiert ginn, eng jonk Fra huet dorobber en 3D-Videospill fir eis ausprobéiert.Mat der Ënnerstëtzung vum nationale Filmfong soll dann de Projet 1867 och geschwë méi interaktiv ginn.An der virtueller Realitéit géing et net drëms fir just passiv Videosspiller ze konsuméieren, ma virun allem ganz kreativ eng nei virtuell Welt ze schafen.