© afp

© microsoft

Besser spéit wéi ni: Microsoft benotzt also vun elo un och Signal: déi Verschlësselung, déi mëttlerweil scho vu Facebook oder Google an hire verschiddene Systemer installéiert gouf. Leider gëtt dee Schutz net automatesch aktivéiert.Dës Funktioun erméiglecht den Utilisateure vu Skype hir Gespréicher, sief et geschriwwen oder geschwat, vum Ufank bis zum Schluss verschlësselt ze kréien. Dës "Private Conversations" gëtt et am Moment nëmmen als Optioun an ass am Moment just an der Beta-Versioun disponibel.Wichteg ass och ze wëssen, dass déi Gespréicher nëmme verschlësselt sinn, wann op deenen zwou Säiten déi Versioun installéiert gouf. Fir Gruppen- oder Video-Chat funktionéiert dëse Service nach net.Dës "Private Conversations" goufen an Zesummenaarbecht mat der Firma Open Whisper System entwéckelt, d'Gesellschaft hannert der Signal-Verschlësselung déi een, ënnert anerem bei Whatsapp, Facebook Messenger, Google Allo oder och nach bei der Signal App erëmfënnt.No de Revelatiounen vum Edward Snowden am Joer 2013 war et héich Zäit ginn, esou eng zousätzlech Sécherheet um Chat-Service unzebidden. Den amerikaneschen Iwwerwaachunsprogramm Prism hat deemools fir d'NSA etlech Programmer an Appe vu Facebook, Apple, Google a Microsoft spionéiert, fir Online-Gespréicher vu Leit ze verfollegen, déi als "geféierlech" oder "komesch" klasséiert goufen. Microsoft hat och an deem Kader der NSA gehollef, Message vu Skype z'entschlësselen.Elo soll dat Ganzt awer eriwwer si mat enger Verschlësselung, déi vun A bis Z garantéiert ass. Allerdéngs muss een nach eng Zäitche waarden, bis dës op déi normal Versioun vun der Software kënnt an hoffentlech gëtt se och "par défaut" aktivéiert, net wéi elo.