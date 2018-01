© afp

Facebook misst geschwënn nees voller bekannte Gesiichter sinn: De gréisste soziale Reseau op der Welt huet dës Woch annoncéiert, dass den Newsfeed, also do, wou all d'Artikelen, déi publizéiert goufen, gewise ginn, sech nees méi op Famill a Kollegen misst konzentréieren.Prioritéit kréien also déi "Posts", déi vum direkten Ëmfeld vum Benotzer online gesat goufen. Dat huet Facebook confirméiert an dat géint d'Visibilitéit vu grousse Marken, Medien oder Säiten, déi de Reseau benotzen, fir méi Visibilitéit ze hunn. Et ass déi gréissten Ännerung, déi um Netzwierk zanter Joren ënnerholl gouf."Dir wäert manner ëffentlech Contenue gesi wéi Publikatioune vu Firmen, Marken oder Medien", huet de Mark Zuckerberg, CEO a Grënner vun der Grupp, an enger Noriicht op senger eegener Säit erkläert.

Am Ufank vum Joer sot hien an engem anere Message, dass hien "Facebook wéilt flécken", an esou och déi sougenannten "Fake News" (falsch Noriichten) vu sengem Reseau verdillegen. Hie wëll, dass d'Leit, déi Zäit op sengem Reseau verbréngen, dat och genéissen an erëmkommen.De Responsabel fir d'Newsfeeds bäi Facebook huet erkläert, dass déi perséinlech Relatiounen tëscht den Utilisateuren "méi wichteg wiere wéi de passive Verbrauch vu Contenuen". D'Leit missten esou manner Zäit op der Säit verbréngen, "mä déi Zäit, déi hei verbruecht gëtt, ass méi wäertvoll an esou ass et och besser fir d'Grupp", esou nach den John Hegeman.Säiten, déi d'Majoritéit vun hire Visiteuren duerch de soziale Reseau kréien, freeë sech guer net iwwer dës Ännerung, well hir Contenuen esou keng gutt Visibilitéit méi kréien. Firmen, déi Leit agestallt hunn, fir hir Entreprise online ze representéieren, mussen och deemnächst eng aner Strategie fannen. D'Publicitéit bleift weiderhin déi wichtegst Quell vu Revenue bäi Facebook, wien also méi wëll gesi ginn, muss da wuel an Zukunft méi bezuelen ...