Den Hybrid tëscht Smartphone an Tablett gëtt mat engem Ecran equipéiert, dee gediebelt ka ginn, a soll sech virun allem un e spezifeschen, professionelle Marché riichten. Wat de Präis ugeet, ginn et nach keng Hiweiser, mä och dee kéint extra héich sinn - eng Première, esou verschidde Quellen aus Südkorea.Am Kader vum CES zu Las Vegas huet sech den DJ Koh, de Chef vun der mobiller Sektioun vu Samsung, eng ganz kleng Annonce erlaabt: De Galaxy X misst Ufank 2019 erauskommen, mat e bësse Chance esouguer Enn 2018. D'Equippen, déi drop schaffen, huele sech Zäit, déi allerbescht Experienz fir de Benotzer ze entwéckelen.Wat ee bis elo weess iwwer dëse ganz intressante Modell: en 7.3 Zoll OLED Bildschierm, mat der 3D-Touch-Technologie, déi schonn um S8 an um Note 8 disponibel ass. Grouss Neiegkeet ass den Ecran, deen ee kann diebelen. Esou wéi d'Surface Book vu Microsoft, awer mat engem eenzegen Ecran, deen elastesch ausgesäit. De Smartphone ka Meldungen um Réck uweisen oder sech an en Tablett oder Laptop verwandelen.Enger spezialiséierter Säit no misst de südkoreanesche Produzent mam Bau vun de Bildschiermer am Mäerz ufänken, d'Presentatioun vum definitive Modell dierft am September sinn an zum Schluss eng massiv Produktioun am November, fir dass alles Enn 2018 oder Ufank 2019 prett ass. Fir den Ufank sollen nëmmen 100.000 Unitéite gebaut ginn, déi alleguer fir Südkorea reservéiert sinn, esou Forbes. Dat sinn awer bis elo nëmme Spekulatiounen.