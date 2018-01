© Pixabay

Et weess ee mëttlerweil, dass Apparater, déi ee keeft, net éiweg iwwerliewen. Hire programméierte Schluss gehéiert mëttlerweil zu eise Konsumgewunnechten. Kéint d'Evolutioun, an där mir liewen, och d'Enn vum Mann an der heterosexueller Relatioun virgesinn an en duerch e Roboter ersetzen? Denkbar wier et! Dat ass op alle Fall d'Meenung vum Cathy O'Neil, Fuerscherin vun der Harvard Universitéit.Si mengt natierlech net, dass d'Schicksal vum Mann komplett ruinéiert ass, an awer ass si der Meenung, dass d'Männer eventuell hir sexuell Relatioune mat Frae missten iwwerdenken. Déi intellektuell Gesellschaft, déi e Mann (oder eng Fra) offréiere kann, wäert wuel net direkt vun engem Roboter iwwerholl ginn. Reng physesch gesinn, ass dat awer vläicht eng aner Saach."Sex-Roboter gi logescherweis programméiert, fir de weibleche Kierper perfekt ze verstoen", seet d'Cathy O'Neil an engem Interview mam Daily Star, ouni de Pleséier vun de Fraen ze vergiessen - ee Punkt, deen heiansdo vun de Männer komplett ignoréiert oder net beherrscht gëtt, wann et ëm Sex geet. Et wier also keng Iwwerraschung, wa verschidde Frae sech e Roboter géife wënschen, deen direkt alles richteg mécht. Spéider missten déi och méi komplex Aufgaben erleedege kënnen.Am Moment muss ee méi wéi 10.000 Euro fir esou ee Roboter ausginn, een deiere Spaass also, fir sech "mat enger Maschinn z'ameséieren". Et muss een och bereet sinn, intim Momenter mat hinnen ze deelen, wat vläicht net all Mënsch kann. Zwee Faktoren, déi dës Revolutioun net onbedéngt fërderen.Engem rezente Sondage, deen an den USA, England an an Däitschland duerchgefouert gouf, no soe sech 47% vun de Männer prett, mat engem Roboter an d'Bett ze goen. Awer nëmmen 19% vun de Frae wieren, wéi et schéngs, intresséiert.Dee grousse Schratt géifen als éischt eis däitsch Nopere maachen: Enger anerer Etüd no, déi exklusiv am Nopeschland realiséiert gouf, denken 20% vun den Däitschen drun, esou e Roboter ze kafen, 50% vun de Befrotenen hätten och kee Problem, wann hire Partner esou e Sex-Roboter hätt. Ee vun 20 Däitsche mengt esouguer, sech an d'Maschinn verléiwen ze kënnen.D'Resultater vun der Ëmfro si leider net präzis genuch fir erauszefannen, wéi Fraen a Männer separat op dës Froe geäntwert hunn.D'Vitess, mat där de Mann kéint eventuell ersat ginn, ass also hei nach ganz onkloer - et kann een also nach eng Zäitche roueg schlofen (als Mann). An de Frae sief gesot: Virfreed ass déi gréisste Freed ;-)