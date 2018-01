© Tag Heuer

Den Aueremécher vu Chaux-de-Fonds an der Schwäiz huet viru Kuerzem e grousse Buzz mat enger neier Versioun vun engem Produit ausgeléist. Kee Wonner, um "Salon International de la Haute Horlogerie" zu Genf gouf e Modell aus dem Joer 2016 virgestallt, deen elo een neie Look huet: d'connectéiert Auer Modular 45 Full Diamond, déi an Zesummenaarbecht mat Google an Intel gebaut gouf.Dës Auer besteet aus engem Gehais aus geschlaffenem Gro-Gold mat 589 Diamanten. 78 op der Kroun, 16 op de Krämp a 495 um Bracelet - am Ganzen also 23,35 Karat Diamanten, huet d'Mark präziséiert. Domat ass et déi deierst connectéiert Auer op der Welt, fir de knackege Präis vun 190.000 Schwäizer Frang, ronn 161.000 Euro.U sech ass et eng méi rezent Versioun vun der Connected Modular 45, déi am Mäerz virzejoert erauskoum. An anere Wierder: D'Technologie ass schonn zimlech "al" fir dee Beräich a riskéiert, séier net méi um neisten technologesche Stand ze sinn. Trotzdeem e ganz feine Bijou vu héijer Qualitéit mat engem Amoled-Ecran vun 1,39 Zoll fir eng 287 ppp Opléisung. Bannendran fënnt een en Intel Atom Z34XX Chip mat 512 Mo RAM a 4 Go Plaz, fir Donnéeën ze späicheren. Dozou kommen nach e GPS an en NFC-Sensor, fir ouni Kontakt mat aneren Apparater kënnen ze kommunikéieren. Dat Ganzt funktionéiert mat Android Wear 2.0, enger klassescher Konfiguratioun, déi an enger héichwäerteger Produktioun agepaakt ass.Wann de Proprietär d'Flemm vun der moderner Technologie sollt hunn, kann den zentralen Deel mat engem luxuriéise mechanesche System vun Tag Heuer ersat ginn. Eng Auer mat 3 Zären oder den "Tourbillon"-Chronograph.Do dobäi huet d'Aueren-Divisioun vum LVMH-Grupp eng zweet Versioun vu hirer connectéierter Auer presentéiert. De Modell "Connected Modular 41", deen och mat Android Wear funktionéiert, awer manner imposant wéi seng Schwëster ass: 41 Milimeter amplaz 45 a virun allem och méi abordabel wéi déi "Full Diamond" Versioun. Hei steet de Präis bäi "nëmmen" 1.190 Schwäizer Frang, dat si ronn 1010 Euro.