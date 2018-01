SES: Live Tëlee an Internet duerch neie Satellit (16.01.2018) Den SES-15 ass de 15. Januar op senger Positioun am Orbit ukomm a kann elo seng Aufgaben iwwerhuelen.

Am Laf vum Joer gi nach 2 wieder esou Satellitten an Orbit bruecht. An och de Lancement vun engem Satellit vun der Lëtzebuerger Entreprise GovSat, déi zur Halschent der SES an zur Halschent dem Lëtzebuerger Staat gehéiert, wier ee weidere wichtege Schrëtt d‘Offer wieder ze differenzéieren. De GovSat-1 soll fir militäresch Zwecker genotzt ginn.