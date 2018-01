Hei geet et drëms fir dat opzehuelen, wat grad geschitt ass, ier alles schonn eriwwer ass. D'Firma Roader huet um CES-Technologie-Salon zu Las Vegas eng Kamera virgestallt, déi logescherweis de Numm "Time Machine" krut.D'Science-Fiction ass heiansdo net esou wäit wéi een denkt: d'Vergaangenheet oder d'Zukunft "gesinn" ass anscheinend net ze schwéier, wann een un de Projet vun dëser diskreter Firma gleewen däerf.D'Iddi ass ganz einfach: d'Kamera offréiert d'Méiglechkeet 10 Sekonne virdrun an 10 Sekonnen no der Opnam opzehuelen. Esou ass d'Gefor méi kleng, wichteg Momenter ze verpassen.D'Kamera ass eigentlech permanent am Gaang opzehuelen. D'Biller ginn an engem Cache gehalen, dee reegelméisseg eidel gemaach gëtt. Wann een de Knäppchen dréckt, fir opzehuelen, ginn déi Biller, déi 10 Sekonnen virdru gespäichert goufen, gehalen a bei de Recht vun der Opnam bäigesat. D'Kamera filmt och 10 Sekonnen nodeems d'Opnam gestoppt gouf."Time Machine" hofft also déi Reaktiounszäit ze kompenséieren, déi verschidde Leit brauchen, fir ze denken, dass een ophuele soll. Dat heescht also dacks eppes "Wichteges" ze verpassen, virun allem, wann den Event eng kuerz Zäit dauert.D'Roader "Time Machine" kann een um Site vun der Firma scho virbestellen a se kascht 199 Dollar (ronn 162 Euro).