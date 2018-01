© AFP

De CEO vun Apple Tim Cook huet e Mëttwoch annoncéiert, dass déi nächst Versioun vum iOS de Problem vun der reduzéierter Performance um iPhone definitiv léise wäert. D'User kréien hei de Choix.Dës Prozedur weist, dass den Informatik-Ris d'Kritik verstanen huet. Si hate bis elo decidéiert, méi al Versioune vun hirem Smartphone méi lues ze maachen, ouni d'Besëtzer z'informéieren. Esou kruten d'Leit séier d'Flemm mat hirem Apparat a wollten dunn een Neie bestellen.An engem Interview mat ABC News erkläert den Tim Cook, wéi seng Firma am Gaangen ass, Suen, déi Apple am Ausland placéiert huet, zréck an d'USA ze rapatriéieren. Donieft gouf och vum grousse Skandal geschwat. Nodeems de Grupp sech Enn Dezember 2017 entschëllegt huet, gouf de Präis, fir d'Batterie ausserhalb vun der Garantie z'ersetzen, reduzéiert. Mä dat war nach net genuch.Apple geet also méi wäit am nächsten Update vum iOS 11: den Tim Cook huet et selwer ugekënnegt, d'Utilisateure kréien een transparenten Iwwerbléck iwwer den Zoustand vun hirer Batterie. Si kréien ugebueden, d'Software, déi den iPhone méi lues mécht, ze aktivéieren oder net.Den CEO vun Apple huet awer och gläichzäiteg gesot, et wier net recommandéiert, dës Optioun ze desaktivéieren. De Risk ass hei, dass de Smartphone einfach esou ausgoe kann. Aner Problemer kéinten och optauchen. Wann d'Leit awer keng Loscht hunn, dass d'Performance vun hirem Smartphone erofginn, kënne se awer déi Optioun komplett ewechfale loossen.Apple muss am Moment an och an Zukunft mat enger grousser Zuel Plainte rechnen, et ass also intressant ze wëssen, wéi d'Associatioune vu Consommateuren dës Neiegkeet wäerte begréissen. Ass et déi richteg Manéier, de Problem ze léisen? Spezialiste si sech an dësem Fall doriwwer guer net sécher.