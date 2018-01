© afp

Virun 2 Joer hat Spotify seng Offer mat Audio- a Video-Inhalter beräichert, ouni onbedéngt en Zesummenhang mat Musek ze hunn. Elo huet d'Plattform en neit Hybrid-Format erfonnt, mam Numm "Spotlight".An engem Audio-Podcast gi Fotoen, Videoen an Texter ugewisen. Hei geet et drëms, Elementer am Kontext vun engem Kënschtler, vun enger Playlist, vun engem Buch oder vun engem Genre Musek de Fans ze proposéieren.Fir den Ufank vum neie Service huet Spotify e puer Partner erausgesicht, déi schonn etabléiert sinn. An der Lëscht fënnt ee BuzzFeed News, Cheddar, Crooked Media, Genius, Refinery29 oder och nach Uninterrupted. Si cibléieren alleguer jonk Erwuessener.De Chefredakter vu BuzzFeed News vergläicht den Impakt, dee Spotlight kéint hunn, mat deem vun MTV deemools. Eng ganz Generatioun kéint heivunner profitéieren. Déi Säiten, déi e spezielle Contenu proposéieren, gesinn dës nei Optioun als Chance, nodeems Facebook annoncéiert huet, hirem Inhalt manner Visibilitéit ze ginn.Fiktioun, Ermëttlung, Meenung ginn hei als Playlisten ugebueden. D'Theme gi vun der Informatioun bis zum Sport, ouni d'Pop-Kultur, d'Politik oder natierlech d'Musek ze vergiessen. Aner Serië ginn am Laf vum Februar bäigesat.