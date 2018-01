Facebook geet an der Lutte géint sougenannt "Fake news" an d'Offensive.

© afp

Den Online-Reseau wëllt an Zukunft d'Leit driwwer ofstëmme loossen, wéi credibel Noriichte sinn. De "trusted sources"-Ranking, also e Ranking fir Sourcen, deenen een traue kann oder eben net, soll d'nächst Woch lancéiert ginn.



Facebook verléisst sech op seng Utilisateuren. Dat wier déi objektiivste Méiglechkeet fir Meldungen ze préiwen, schreift de Marc Zuckerberg. Déi sozial Medie stinn ëmmer méi an der Kritik, well se mat dozou bäidroen där falsche Informatiounen ganz séier an ouni objektiv Iwwerpréiwung ënnert d'Leit ze bréngen. Mat der neier Mesure sollen déi Meldungen de Virrang kréien déi credibel, informativ a vun der Plaz sinn. Sou ass emol dat erkläerten Zil.