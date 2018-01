© Diocèse de Paris

Den Objet huet nach een "traditionelle" Look: Kierf aus Weiderutten. fir dass d'Leit net ze vill duerchernee sinn. De System ass u sech ganz einfach a séier.



Am Kuerf fënnt een een Apparat, deen de Leit d'Méiglechkeet ubitt, mat enger "contactless" Kaart, also ouni de Code anzeginn, d'Zomm vun 2, 3, 5 oder 10 Euro ze bezuelen.



Et ass de Responsabelen vun der Kierch no vill méi wéi just een Don. Déi Suen kréien eng spirituell Dimensioun, well se während der Mass gesammelt ginn.



Natierlech brauchen d'Kierchen a Frankräich dës Suen, fir iwwerhaapt iwwerliewen ze kënnen. 2016 goufen 23% vun den 600 Milliounen Euro, déi vum Bistum gesammelt goufen, iwwer d'Kollekt an der Kierch bezunn. Dës Sue gi bei eisen Noperen meeschtens bei der Maintenance vun de Gebaier benotzt, bei der Heizung oder bei der Beliichtung. Zu Paräis gëtt eng Persoun, déi reegelméisseg an d'Mass geet, ongeféier 100 Euro pro Joer. Zanterdeem dass den neien System vum Don 2.0 an e puer Kierchen installéiert gouf, mierkt een, dass dës Spenden 2 bis 5 Mol méi héich sinn, wéi wa nëmmen mat Mënzen oder Schäiner bezuelt gëtt.



Zanter Oktober 2016 fënnt een iwwregens a Frankräich ëmmer méi Kierchen déi "La Quête" benotzen. Dat ass den Numm vun der App, déi hei benotzt gëtt, fir d'Transaktioun op eng sécher Manéier ze garantéieren. Ëmmer méi Amateure schénge sech fir dëse Service ze intresséieren. Et misst ee sech also net wonneren, wann een och bei eis an der Géigend vläicht eng Kéier Leit mat der Kaart während der Mass een Don maachen.



Och hei huet d'Technik d'Gewunnechten vun de Leit scho revolutionéiert.