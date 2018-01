© afp

D'Versioun 58 kann ee vun elo un eroflueden. Am Verglach zu der 57, déi och "Quantum" genannt gëtt an eng Rei Ännerunge mat sech bruecht huet, ass dës nei Versioun éischter méi liicht um Niveau vun de Funktiounen.Zum Beispill, an dat kéint fir eng méi agreabel Online-Shopping-Experienz wierklech praktesch sinn, ginn d'Detailer vu Kreditkaarten automatesch am Browser gespäichert. Esou brauch ee se net all Kéiers nees bei all Säit auszefëllen. Geféierlech? D'Responsabele vun der Software garantéieren eng maximal Sécherheet.Dës praktesch Funktioun gëtt no an no bei de Usere proposéiert, et ass natierlech keng obligatoresch Optioun fir déi, déi ze vill Angscht hunn, hir privat Donnéeën an engem Programm anzeginn.Eng aner Nouveautéit ass d'Benotzen vu VR-Brëller (Virtuell Realitéit), dat duerch de Programméier-Interface "WebVR", dee vun dëser Versioun un am Browser integréiert gëtt. Dat gëllt awer nëmme fir macOS-Useren, op Windows gëtt et dës Méiglechkeet schonn zanter der Versioun 55 vum Browser.De JavaScript-Code gëtt mam Update besser ausgefouert, wat mat sech bréngt, dass d'Säiten däitlech méi séier geluede ginn. Déi graphesch Reproduktioun vu Contenue gëtt op Windows besser a méi séier duerch eng technesch parallel Exekutioun, déi "Off-Main-Thread Painting" genannt gëtt.Zum Schluss gouf Firefox och am Kader vun den "Spectre" an "Meltdown" Attacke gefléckt. De Patch, deen dëse Problem sollt léisen, war defekt a gouf mat dësem Update gefléckt.