Dëst huet d'Bertelsmann Stëftung um Freideg publizéiert. D'Patiente wéilte sech op dësem Wee iwwert alternativ Behandlungen informéieren a sech mat anere Leit austauschen an dobäi Trouscht sichen.D'Meenungsfuerschungsinstitut Kantar Emnid huet leschten Oktober e Sondage bei 1'070 Leit tëscht 18 an 80 Joer gemaach. Ongeféier d'Halschent vun de befrote Patienten, déi op den Internet zréckgräifen a Punkto Gesondheet, si mat de Resultater zefridden. Nëmmen 3 Prozent si seelen zefridden.Bësse riskant ass déi ganz Saach awer: "Fir Patiente viru Falschinformatiounen ze schützen, misst an dësem Kontext eng "Marktwächterfunktion" konsequent dogéint virgoen", dëst fuerdert d'Brigitte Mohn, Virstand vun der Bertelsmann Stëftung. Bis ewell géing et dofir nämlech wéineg Konzepter a Verantwortung ginn.Och d'Doktere selwer si skeptesch, wéi och an dëser Studie festgestallt gouf. Et sinn deemno nëmmen 20% vun de Medeziner, déi d'Patienten dozou encouragéiere sech um Internet z'informéieren. 14% roden dervun of, awer ëmmerhi 40% verweisen op gutt Informatiounsquellen.Vill Patiente zécken awer, hier eegen Erkenntnisser präiszeginn. 30% soen hirem Dokter guer net, dass si sech bei "Dr. Google" informéiert hätten an e véierel fäert souguer, den Dokter kéint sech doriwwer opreegen an een als "därege Patient" astufen.Dacks huet een d'Gefill, d'Dokteren hätten net genuch Zäit ee richteg ze beroden a géingen een net wierklech Eescht huelen. Virun allem, wann ee mat enger schwéierer Krankheet diagnostizéiert gëtt, kuckt ee gär am Internet a sicht do no Rotschléi an Trouscht, fir dëse Befonnt kënnen ze veraarbechten."Den Internet gläicht Defiziter vun den reellen Dokteren aus, déi sech ze wéineg Zäit huelen (kënnen) oder net genuch kommunikativ Kompetenzen hunn", sou heescht et an der Etüd.