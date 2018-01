© afp

Apple ass also nach ëmmer un autonomen Autoen intresséiert. D'Zuel vun Autoen, déi am Test sinn, ass vun 3 am Abrëll zejoert op 27 hautdesdaags geklommen. A manner wéi 9 Méint goufe 24 zousätzlech Gefierer vum California Department of Motor Vehicles op de Stroossen erlaabt.Der Agence Bloomberg no war een Auto virun allem am Viséier vun Apple. De Modell RX450h vun der Mark Lexus. Ee SUV, dee bei Hertz gelount gëtt.D'Firma mam Apel gleeft nach ëmmer u säin "Titan" Projet, dee ganz geheim virun 3 Joer lancéiert gouf. E Joer méi spéit, gouf dat Ganzt drastesch reduzéiert, wéi se vun der Iddi ofkomm sinn, een eegenen Auto bauen ze wëllen. Zanterhier huet den Tim Cook confirméiert, dass seng Firma tatsächlech dobäi wier, un engem Projet vun autonomen Autoen ze schaffen. Allerdéngs lafen d'Recherchen, d'Tester an d'Entwécklung exklusiv am Kader vun der Software.Den Informatik-Ris schéngt awer eng kleng Verspéidung an deem Domän ze hunn. Tesla, Uber oder och nach Waymo, d'Duechtergesellschaft vun Alphabet, sinn alleguer ganz vir an der Course vun den Experimenter. D'Mark, déi zu Google gehéiert, huet scho méi wéi 600 Gefierer, déi am permanenten Test zu Phoenix fueren.Esou missten ëmmer méi Informatioune gesammelt ginn, fir déi kënschtlech Intelligenz ze fidderen, déi eis fréier oder spéider dann eng Kéier wäerte ronderëm chaufféieren.