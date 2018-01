Nei Applikatioun: Spillplaze besser promouvéieren (27.01.2018) Domadder kënnen déi intresséiert Leit an Zukunft eng 1.300 Spillplatzen uechtert d’Land geolokaliséieren. D’Zil ass et Lëtzebuerger an Touristen unzezéien.

D’Zil ass et duerch d'App d'Spillplazen am Land méi bekannt ze maachen an domadder och méi Lëtzebuerg an Touristen unzezéien. An deem Kontext huet d’Associatioun viru kuerzem ee Partenariat mam Tourismusministère ënnerschriwwen. Jiddefalls kënnen d’Leit d’Spillplaze no hire Kritären erauswielen. Nieft den Informatioune vun de Spillplaze fannen d'Leit och Restauranten, déi an der Géigend dovunner sinn.



De Co-Fondateur vum Projet, Daniel Damasio: Am Moment ass d'App esou opgebaut, datt der d'Spillplaze am Land fannt. Dir fannt awer och Restauranten, déi nobäi sinn. Wat mir elo siche si Partner, dat heescht Restauranten, wou eng Spillplaz niewendrun ass. Dat heescht wann ech dann op d'App ginn, an ech gesinn de Restaurant, da falen ech mat engem Klick och op seng Kaart. Am Summer kann een esou säi Weekend plangen. D'App ass gratis fir jiddereen. Wat ze erwaarden ass, ass en neit Mëttel fir ze kommunizéieren. D'Leit fannen nei Spillplazen, et léiert een nei Leit kennen an et vereinfacht de Leit nei Spillplazen ze fannen, och do wou si sech am Land villäicht net auskennen.

Extrait Daniel Damasio



Eng 120.000 Leit wäerten d’Applikatioun an Zukunft benotzen, esou nach den Daniel Damasio.