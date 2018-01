© smoking-stopper.com

Dës Léisung ass eng zousätzlech Chance, d'Zigarett definitiv opzeginn, heiansdo och als Alternativ zu aneren Methoden, déi iwwerall schonn am Ëmlaf sinn. De System erméiglecht dem Fëmmert, de Konsum vun Zigaretten erofzesetzen, bis zum totale Stopp.60% vun de Leit déi fëmmen, wéilten am Léifsten domadder ophalen. D'Approche behandelt déi 3 Zorten Sucht, déi am Fall vum Fëmmen optrieden: déi physiologesch Sucht, déi déi am Beräich vum Verhalen erëmzefannen ass, an d'Zouwennung an engem psycheschen Domän.Hei gëtt een de ganze Wee vu Professioneller am Beräich vun der Gesondheet begleet, ënnert Anerem och Apdikter, déi eng speziell Formatioun kruten. Dernieft liwwert d'App eng permanent Kontroll iwwert de Gebrauch, de Profil a wéi wäit d'Objektiver respektéiert goufen. Et mierkt een och mat der Zäit, wéi vill Suen een esou tatsächlech gespuert huet.Tubak-Spezialisten, Ingenieuren an Designer hunn d'Scheek zesummen entworf, fir de praktesche mam ästheteschen Deel vum Entzuch ze verbannen. Dat Ganzt soll op eng agreabel Manéier geschéien. Den Apparat geet nëmmen dann op, wann d'App e Signal schéckt, d'Zäiten hänke vun den Objektiver of, déi am Ufank vun der Therapie festgesat goufen.An der App fënnt een 32 verschidde Profiller, déi vu Fuerscher etabléiert goufen. Hei kann de Fëmmert all d'Donnéeën aginn, déi seng Evolutioun ouni Tubak wäerte méi einfach gestalten.D'Scheek kascht op der offizieller Säit vun Smoking-Stopper 149 Euro, et ass net kloer, wéi vill eenfir den Entzuch mat der Begleedung vu Spezialiste bezuele wäert. Dat Ganzt ass et am Moment nëmmen a Frankräich ze kréien, vläicht fënnt dës nei Method och eng Kéier de Wee bis op Lëtzebuerg.Allerdéngs muss de Fëmmert sech och un d'Reegelen halen an net iergendwou an der Jackett een "normale" Pak Zigarette verstoppen, deen net connectéiert ass, also och net vun der App kontrolléiert gëtt...