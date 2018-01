All Joers den 28. Januar ass den Europäeschen Dateschutz-Dag. Dëse gëtt vum Europarot an Zesummenaarbecht mat der EU-Kommissioun organiséiert.

28. Januar, den Dag vum Dateschutz (30.01.2018) All Joers den 28. Januar ass den Europäeschen Dateschutz-Dag. Dëse gëtt vum Europarot an Zesummenaarbecht mat der EU-Kommissioun organiséiert.

Eis perséinlech Donnéeë kréien ëmmer méi eng grouss Bedeitung, ob an de soziale Netzwierker oder bei Online Akeef. Bei all deem ass et wichteg, seng Donnéeën ze protegéieren. Virun allem och seng Privatsphäre.Eng Broschür gëtt engem och Rotschléi, wei ee seng Rechter ka geltend maachen. Seng Privatsphäre schützen. Dëst ass e Grondrecht vun eis all.