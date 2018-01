Nodeems d'Switch-Konsol mol nach net ee Joer um Marché ass, sinn der scho méi verkaf ginn, wéi bei hirem Virgänger a 4 Joer. Vun der Wii U-Konsol, déi et zanter November 2012 gëtt, si bis elo 13,56 Millioune Stéck verkaf ginn, wou ee bei der Nintendo Switch elo schonn op eng Zuel vu 14,86 Millioune kënnt.Nintendo huet seng Prognos am Hibléck vun der staarker Nofro vun der Switch eropgesat. Nintendo huet matgedeelt, dass fir d'Gesamtjoer 2017/2018 mat engem Resultat vun der Entreprise vun 160 Milliarde Yen (1,2 Milliarden Euro) gerechent gëtt. Virdrun hat Nintendo ronn 888 Milliounen Euro an Aussiicht gestallt.Während dem Chrëschtdag-Trimester huet d'Entreprise, déi fir seng Videospiller ronn ëm d'Figuren, wéi Super Mario bekannt ass, hire Gewënn op bal 862 Milliounen Euro vervéierfacht. Dëst ass dat héchste Resultat vun der Firma am Zäitraum vun Oktober bis Dezember zanter 8 Joer.D'Popularitéit vun der Switch, déi de Mäerz d'lescht Joer op de Marché komm ass, huet den Aktiecours vun Nintendo bal verduebelt. D'Entreprise, déi am 19. Joerhonnert mam Verkaf vu Kaartespiller grouss ginn ass, probéiert scho méi laang un néi Akommesquellen ze kommen. Dozou gehéiere Spiller fir d'Smartphones. Un den Erfolleg vu Pokémon Go konnt Nintendo bis ewell awer nach net uschléissen.