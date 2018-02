Econews Kryptowärung 1. Deel





1. Wat ass eng „Blockchain“?



Eng Blockchain kéint ee sech wéi en digitaalt Buch virstellen. Et ass online an all Mënsch huet Zougrëff drop. All Kéiers, wou een eppes an d'Buch draschreift, ass dat ëffentlech. All Persoun, déi eng Kopie vum Buch huet, kritt een automateschen Update gemaach, wat am Buch geännert huet. All Mënsch weess zu all Zäitpunkt, wat an deem Buch drasteet. Et ass transparent.



2. Wien huet déi „Blockchain“-Technologie erfonnt?



D'Blockchain ass entstan bei der Erfindung vum Bitcoin. Deen ass sengersäits erfonnt ginn vum Satoshi Nakamoto, enger anonym Persoun oder eventuell souguer eng Grupp vu Persounen.



D'Blockchain ass d'Basis, op där de Bitcoin opgebaut ass. All Transaktioun vu Bitcoins gëtt op der Blockchain public gemaach. Sou weess all Mënsch ëmmer präzis, wou wéi vill Bitcoins higeschéckt goufen.



Déi Technologie kann och op anere Plazen agesat ginn. Funds DLT ass eng Lëtzebuerger Plattform fir d’Fongenindustrie a schéngt éischt Erfolleger ze hunn. Och Assurancë a Banken kucke ganz interesséiert op d’Blockchain.







3. Ginn et Nodeeler? An ass déi Technologie sécher?



Déi revolutionär Technologie erlaabt eis, all Transaktiounen ze veréiwegen.



Fir ee Beispill ze huelen, et ass, wéi wann een Auto an d'Garage geet. All Kéiers gëtt festgehal, wat fir Accidenter geschitt sinn, wat huet missen ersat ginn, wéi vill Kilometer en huet. Den nächste Keefer ka sech 100prozenteg op déi Daten vun der Garage verloossen...



Um Donneschdeg da kucke mer no de verschiddene Krypto-Währungen an e Freideg schliisslech spekuléiere mer mat. De Bitcoin handelt um Mëttwoch iwwregens bei ronn 9.800 Dollar oder ëmgerechent bei ronn 7.890 Euro.



RTL-Mag mécht de Bitcoin-Test



Lëtzebuerg ass keen onbeschriwwent Blat. Zanter 2015 huet déi gréisste Bitcoin-Bourse hiren Haaptsëtz um Lampertsbierg.

Mir hunn e puermol probéiert, d'Firma ze kontaktéiere fir en Interview. Weder iwwer Telefon, nach iwwer Email krut mir eng Äntwert.





RTL mécht de Bitcoin-Test (31.01.2018) Lëtzebuerg ass keen onbeschriwwent Blat. Zanter 2015 huet déi gréisste Bitcoin-Bourse hiren Haaptsëtz um Lampertsbierg.

Op Nofro bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier, wou d’Entreprise registréiert ass, krute mir erkläert, dass d’Firma en „Etablissement de paiement“ wier. Wat genee d’Aktivitéit ass, konnt eis awer kee soen. A genee dat ass ee Problem, déi ganz Matière ronderëm Kryptowärungen ass extrem komplex an net reguléiert.