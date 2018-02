De belsche Vizepremier huet um Donneschdeg matgedeelt, datt Google massiv a säi Standuert an der Belsch investéiert. Fir 253 Millioune Euro sollen en drëtt Gebai an eng Photovoltaikanlag bei den Datazenter zu Baudour am Hainaut gebaut ginn.



Google huet op där Plaz schonn zwee Gebaier op enger Surface vun 9 Hektar. Fir déi Responsabel an der Belsch ass d'Annonce eng gutt Nouvelle, déi weist, datt Google zefridden ass mat der Aart a Weis, wéi den amerikaneschen Technologiekonzern an der Belsch opgeholl gouf.



Vum Lëtzebuerger Premier war et um Donneschdeg d'Ausso, datt dës Investissementer an der Belsch keng Repercussiounen op de Projet zu Lëtzebuerg hunn. Hei géif et keng nei Elementer ginn, esou de Xavier Bettel. Google géif awer a villen europäesche Länner investéieren. Um Bord vum Weltwirtschaftsforum zu Davos hätt ee sech mat Google getraff, e méiglechen Datazenter wier Sujet gewiescht.