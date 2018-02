Engem ganz rezente Sondage no behaapte 84% vun de Leit tëscht 15 a 25 Joer, dass et onméiglech wier, den Handy wärend engem Dag net ze benotzen.

D'Fransouse schéngen um Netz ze hänken, virun allem um Smartphone. Virun e puer Deeg huet Bouygues Télécom een éischte Rapport vu sengem "Observatoire des pratiques numériques des Français" publizéiert, deen och d'Roll vum Smartphone am Liewe vun eisen Noperen analyséiert.57% vun de Jonken, déi zu deem Alter gehéieren, loossen hiren Handy permanent un. Eng Zuel, déi op 64% klëmmt, wann ee just d'Meedercher zielt.Bäi den Teenageren tëscht 12 a 14 Joer ass den Online-Video méi beléift wéi d'Tëlee bei 60% vun hinnen - eng nei Manéier, Medien ze consomméieren, déi déi meescht Haiser gréisstendeels ausnotzen, fir en neie méi jonken a mobille Public unzezéien. 83% vun hinnen hunn och Spiller-Appen erofgelueden an 78% si bei op d'mannst engem soziale Reseau ugemellt.Fir dës Ëmfro sinn 2.206 Persounen a Frankräich befrot ginn. Ob d'Zuelen aneschters zu Lëtzebuerg wieren?