Dem Realisateur no, ass de Smartphone d'Zukunft vum Kino. De Kino-Fanatiker an Expert präziséiert, dass hie méi wéi sécher dës Erfarung wäert widderhuelen. Am Ufank gouf dës Léisung aus budgetäre Grënn gewielt, awer och als Challenge fir eppes Neies ze probéieren. De grousse Regisseur ass begeeschtert vun der Liichtegkeet vum Equipement a gläichzäiteg awer och vu sengen technesche Performancen.Ass den iPhone wierklech esou gutt wéi eng Profi-Kamera? Den iPhone X filmt zum Beispill mat enger 4K (ultra high Definition) Opléisung, 60 Biller pro Sekonn a mat engem effikassen optesche System fir d'Bild ze stabiliséieren.Dozou kënnt nach e staarken informatesche Programm fir d'Bild ze traitéieren wat vum ganze Knowhow vun Apple-Ingenieuren profitéiere kann. Duerch dës Filteren, bleift d'Bildqualitéit iwwerraschend gutt, obwuel all d'Elementer extrem kleng sinn.Obwuel de Regisseur e grousse Fan vu RED-Kameraen ass, seet e sech ganz zefridde mam Resultat vum Smartphone. Et ginn e puer Elementer, déi natierlech manner däitlech sinn, wéi zum Beispill d'Sensibilitéit mat der Luucht oder d'Méiglechkeet aner Optiken unzepassen. De Sensor ass méi kleng an dofir komme verschidden Detailer vum Bild manner duerch.Et ass awer net déi éischte Kéier, dass e Film mat engem Smartphone gedréint gëtt: virun 3 Joer koum Tangerine eraus, deen de Regisseur Sean Baker och ganz mat engem iPhone 5S gefilmt hat.

Eng wonnerbar Publicitéit fir Apple, déi amerikanesch Firma déi d'lescht Joer an deem Kontext e Kuerzfilm vum franséische Regisseur Michel Grondry finanzéiert hat. Hien hat "Détour" mat engem iPhone 7 Plus gedréint.Et ginn awer och aner Smartphonen, déi eng ganz intressant Optik proposéieren, fir Biller oder Filmer opzehuelen: d'Kritik ass sech op d'mannst iwwer den LG V30, den HTC U11 oder virun allem de Samsung Galaxy Note 8 eens, déi alleguer eng extrem héich Qualitéit ubidden."Unsane", vum Steven Soderbergh, kënnt an Amerika den 23. Mäerz am Kino eraus. Fir Europa gëtt et nach keen offiziellen Datum. De Film gëtt am Kader vun der(vum 15. bis den 25. Februar)hors-compétition gewisen.