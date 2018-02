Alles gëtt mat enger App op iOS an Android kontrolléiert. Vun der Luucht, déi een total personaliséiere kann, bis op d'Musek, déi gläich iwwer dem Bett gespillt gëtt.Dozou gëtt et nach eng Leinwand, déi automatesch erofgezu gëtt. Fir alles als Kino genéissen ze kënnen, gouf och een HD-Projekter agebaut. Apple TV, X-Box a Playstation ginn hei alleguer ënnerstëtzt fir eng maximal Freed am Bett unzebidden. Fir dass ee och alles direkt bei Hand huet.Riddoe kënnen op Wonsch zougemaach ginn, fir déi perfekt Stëmmung an dëser Këscht ze erreechen. Eng Fernbedienung als Touch-Screen ass an der Form agebaut, souwéi och d'Lautsprecheren, déi onsiichtbar sinn, e Beweis dass hei net nëmmen Technik mä och Funktioun an Design wäertvoll verschafft goufen. All Kierperdeel kann och mat Hëllef vun der Telecommande esou agestallt ginn, ouni sech iwwerhaapt beweegen ze mussen.Hei gëtt alles op Mooss an op Bestellung gebaut, mat verschidde Faarwen a Materialien zur Auswiel. Et kann een online alles bei der italienescher Firma Hi Interiors bestellen. Basispräis ëmmerhin 36.000 Euro.