Leit fir méi e sécheren Ëmgank mam Internet sensibiliséieren (05.02.2018) Kreativ, vernetzt a mat Respekt: Opruff fir ee besseren Internet, dat ass de Motto vum Safer Internet Day deen en Dënschdeg a ville Länner op der Welt ass.

D'Leit solle fir méi ee sécheren Ëmgank mam Internet sensibiliséiert ginn, ouni op all d'Virdeeler vum weltwäiten Netz ze verzichten. Zu Lëtzebuerg këmmert sech d'Initiativ Bee Secure ëm de gudden Ëmgang mam Internet, an adresséiert sech virun allem u jonk Leit. Et géif opfalen, dass am Web nach ëmmer vill Leit e bëssen naiv mat hire perséinlechen Donnéeën ëmginn.



Generell ass de Public ewell vill besser informéiert, wat di eenzel Geforen am Internet uginn, trotzdeem gëllt et de Leit vu Bee Secure no, fir opzepassen. Déi Kriminell schlofen net a fanne reegelméisseg nei Lücken am System, sou dass et absolut Sënn mécht, fir op déi neiste Sécherheets-Applikatiounen zeréckzegräifen.



D'Helpline vu Bee Secure gëtt vum Kanner- a Jugendtelefon assuréiert, wat de Bilan vum leschte Joer ugeet, sou fält op, dass d'Fäll vu Cyber-Mobbing nees geklomme sinn. Leider sinn och d'Fäll vu Kannerpornographie an d'Luucht gaangen.



En Dënschdeg fir d'Geleeënheet vun de Safe Internet Days, ginn zu Lëtzebuerg eng Rei flott Aktivitéiten iwwert d'Bühn, op Bee-Secure.lu ginn et weider Informatiounen.