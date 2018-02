© Vjeran Pavic/The Verge

Nom grousse Flopp vu Google Glass hat u sech keen domadder gerechent, dass esou e Konzept nees géif lancéiert ginn. E connectéierte Brëll gouf awer elo vun Intel virgestallt. "Vaunt" heescht de Prototyp, eng "Provokatioun" op Englesch. Mam Objet kann een Informatioune kréien, ouni säi Smartphone oder seng intelligent Auer ze benotzen.Déi grouss Neiegkeet an dësem Fall ass d'Manéier, wéi d'Informatioune gewise ginn. Hei gëtt et keen Ecran, dofir awer e ganz feine roude Laserstral, deen d'Donnéeën direkt op d'Netzhaut projezéiert. Intel no ass dëst Verfueren harmlos, well de Laser vu ganz liichter Intensitéit ass.Mat dëser neier Versioun ginn nëmme kuerz an einfach Informatiounen ugewise mat Hëllef vun Texter a Symboler. Zum Beispill déi ideal Léisung fir SMSen, een Itineraire oder e Rezept ofzeruffen. Hei ginn et keng Knäppercher: Bei all Notifikatioun kann een de Kapp no lénks oder no riets dréinen, fir se ewechzekréien. De Brëll soll als Verlängerung vum Smartphone funktionéieren an d'Plattform gëtt dëst Joer nach fir Entwéckler opgemaach. Esou kann all Mark seng eege Wënsch mat abauen.Et gesäit aus, wéi wann dëse Brëll manner intrusiv wier wéi de Modell vu Google. Méi einfach a méi praktesch, well et hei ëm ee richtege Brëll geet, mat richtegem Glas. D'Elektronik ass an den Bigele verstoppt a gëtt op de Minimum reduzéiert, fir d'Gewiicht esou kleng wéi méiglech ze halen. Wann alles klappt, solle se ëm déi 50 Gramm weien. Grousse Virdeel vun dësem connectéierte Brëll, dee wierklech intelligent ass: Fir gëtt et keng Kamera, déi all Mënsch, egal wou an egal wéini, filme kéint. Dat war e grousse Problem bei sengem Virgänger vu Google.Vill Elementer sinn nach onbekannt, et kennt ee weder Preis nach Datum, fir de "Vaunt" kafen ze kënnen.