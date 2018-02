Mam sougenannten "Landungstag" ass an der Wüst vun Dhofar d'"Isolatiounsphas" vum Experiment lancéiert ginn. Mat dësem Experiment wëllen d'Fuerscher d'Marsmissioun virbereeden. Dräi Woche laang wäerte 6 "Astronauten" aus 5 verschiddene Länner e Liewen um Mars simuléieren.Um Projet "Amadee 18", deen ënnert der Leedung vum éisträichesche Weltraumforum steet, si Wëssenschaftler aus ronn 20 Länner bedeelegt.An den nächsten 3 Woche solle si d'Ausrüstung an d'Marsgefierer testen, ënnersichen, ob an enger opblosbarer Zär Geméis wiisst, an erausfannen, wéi si ënnert deenen extreme Bedingunge mateneen eens ginn.Bei Problemer si si op sech selwer gestallt, deen eenzege Kontakt zur Aussewelt ass de Kontrollzenter zu Innsbruck. Zudeem kann d'Crew nëmmen an engem 10-minuttege Retard mat der Kontrollzentral kommunizéieren, fir och dësen Aspekt vun enger Missioun op de Mars kënne realistesch nozestellen.