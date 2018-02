© afp

Le Parlement européen a voté pour la fin du #géoblocage! Vous pourrez maintenant acheter en ligne dans toute l’UE sans être bloqués ou automatiquement redirigés. Plus d'info 👇 pic.twitter.com/RBOEBsLAEm — Parlement européen (@Europarl_FR) February 6, 2018

E Beispill fir Geoblocking. © YouTube

D'Zil ass et, datt jiddereen iwwerall akafe kann.Vun deem Moment un, wou d'Gesetz a Kraaft trëtt, kann all europäesche Matbierger an all Land zu den nämmlechte Konditiounen online akafen. Esou kann e Lëtzebuerger säi Shopping op enger däitscher oder spuenescher Säit maachen, ouni op e lokale Site redirigéiert ze ginn oder ouni zousätzlech Käschte bezuelen ze mussen.Déi aktuell Situatioun misst bis zum Schluss vun dësem Joer geännert hunn: "Et ass eng grouss Etapp fir dem Konsument ze hëllefen, vun engem Online-Maart ouni Grenze profitéieren ze kënnen", huet den europäesche Büro vum Konsumenteschutz an engem Communiqué ënnerstrach. D'Gesetz gouf mat enger grousser Majoritéit, mat 557 Stëmmen dofir a just 89 Stëmmen dogéint, ugeholl.Esou kann also keng Säit méi de Präis mat der Residenz oder der Nationalitéit vum Keefer upassen. De User däerf net méi op e lokale Site ëmgeleet ginn, wou d'Offer vläicht net déi nämmlecht ass. Do dogéint ass et nach ëmmer der Säit iwwerlooss, ob et eng Méiglechkeet gëtt, an e bestëmmte Land seng Wuer geliwwert ze kréien - oder net.D'Róża von Thun und Hohenstein (EPP), d'Rapporteuse vum neie Gesetz, huet erkläert, dass den Online-Shopping an d'Akafen am richtege Liewen ëmmer méi ähnlech ginn. Esou ka kee Mënsch méi um Internet diskriminéiert ginn.Dës nei Reegelen gëllen fir de Kaf vu materielle Gidder (Kleeder, Elektro, Spillsaachen, asw...), vun Online-Servicer (Web Hosting, Stock op engem Cloud-Service,...) an Entertainment-Servicer wéi Concertsticketen oder d'Lokatioun vun engem Auto.Allerdéngs si Produiten, déi un en Droit d'Auteur gebonne sinn, wéi e-Bicher oder de Streaming vu Musek an och Multimedia-Contenu, vum neie Gesetz ausgeschloss. E ganz grousse Feeler fir de Pascal Durand, Vizepresident vun der grénger Fraktioun (Verts/ALE) am Europa-Parlament, well hei nach ëmmer vill Leit vun engem Blockage betraff wieren. Senger Meenung no hätt dëst Gesetz säin Zil verpasst. D'Situatioun kéint sech an 2 Joer eventuell besseren, wann dës Exemptioun nees ënner d'Lupp geholl gëtt. Bis dohinner bleift et (bal) onméiglech, verschidde Videoen aus anere Länner um Internet ze kucken, an dat obwuel déi eigentlech Tëleeschaîne am Land legal ausgestraalt gëtt ...