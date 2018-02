© afp

De Mark Zuckerberg huet ëmmer d'Absence vum Daum no ënnen gerechtfäerdegt, well Facebook eng Plaz vu positivem Austausch bleiwe sollt. Senger Opfaassung no, dierft nimools iergendeng Persoun ausgestouss ginn, esou de CEO vum gréisste soziale Reseau op der Welt.E puer Useren hunn deen neie Knäppchen awer schonn entdeckt, mam Vermierk "Downvote", deen dofir do ass, fir déi Kommentaren ze mellen déi net ubruecht ze si schéngen.Wann ee bis op den "Downvote" geklickt huet, gëtt de Kommentar verstoppt an et soll ee seng Decisioun mat verschidde Grënn erklären: falsch, béis, onéierlech oder et huet einfach näischt mam Sujet ze dinn.Wat allerdéngs net getest gëtt ass en "mir gefält et net"-Knäppchen, dat huet ee Pressespriecher vu Facebook betount, mä eng Manéier fir d'Useren, hire Feedback zu Aussoen op enger ëffentlecher Säit ze äusseren. Am Moment gëtt dës Neiegkeet nëmme bei e puer Leit an Amerika ausprobéiert, bei 5% vun de Leit déi d'Android-App op Englesch benotzen.De Knäppchen kéint Facebook a sengem Kampf géint "Fake News" hëllefen. Bis elo waren d'Botzaarbechten nach net wierklech erfollegräich. Hei soll all Mënsch mathëllefe kënnen, nieft Moderatoren, zum Beispill am Fall vun enger Belästegung. Et kéint och eng Léisung sinn, fir erauszefannen, wat fir eng Sujeten d'Leit wierklech intresséiert. De Facebook-Chef hat am Ufank vum Joer versprach, d'Messagen "déi Sënn maachen" géifen vum Reseau gepusht ginn.Vill Utilisateuren erwaarde sech eng ähnlech Funktioun, fir Contenu deklasséieren ze kënnen deen net ubruecht ass. Déi lescht Kéier, wou Facebook esou ee System getest huet, koumen Reaktiouns-Knäppchercher eraus. Vun deem Moment u konnt een mat traureg, wow, haha, like, love oder béis zu enger Publikatioun reagéieren. Dësen neien Test gesäit éischter no deem aus, wat sech d'Leit mat engem "mir gefält net"-Knäppchen kéinte virstellen.