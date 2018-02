© afp

Enger Etüd no, wieren 8% vun de Jugendlecher tëscht 8 an 18 Joer u Videospiller süchteg. An engem Reportage héiert een den Temoignage vun engem jonke Mann, dee behaapt hie kéint 10 Stonnen am Stéck um Weekend spillen. An awer fillt hie sech net ugeschwat, a gesäit sech och net als "Drogéierten" well hien egal wéini ophale kéint, wann hien dat wéilt. Säi Papp gesäit dat ganz anescht.Wéi gesäit ee wann eng Persoun süchteg ass? Verschidde Verhalensopfällegkeete kéinten engem hëllefen Symptomer ze erkennen, wéi zum Beispill wann d'Persoun méi ängschtlech gëtt oder méi aggressiv. Schlofproblemer mussen och ganz seriö an Uecht geholl ginn, grad esou wéi eng Tendenz sech ëmmer méi isoléieren ze wëllen. Wann de Betraffene sozial Problemer weist, net méi schwätze wëll, gëtt et Zäit medezinesch Hëllef sichen ze goen.Aus deene Grënn wëll d'Welt-Gesondheetsorganisatioun d'Sucht vu Videospiller als Krankheet unerkennen. Eng grouss Zuel u Persounen kapsele sech ëmmer méi of a falen dacks an Depressiounen, aus deene se duerno nëmme schwéier erauskommen. Esou eng Sucht huet ganz kloer Repercussiounen op d'Gesondheet. Physesch a geeschtlech.Et ass wéi bäi Allem: et gëtt fir alles Grenzen an ass mat Virsiicht ze genéissen!