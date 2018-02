Bei Jugendlechen a jonken Erwuessenen hëlt d'Popularitéit vu Facebook weider of. De Sondagesinstitut eMarketer huet um Méindeg geschat, dass d'Zuel vun den Useren tëschent 18 an 24 Joer an den USA fir d'éischt Kéier iwwerhaapt géing erofgoen an zwar 5,8 Prozent. Bei den 12-17 Joer alen Useren gëtt de Réckgang op 5,6 % geschat. Gréisste Profiteur ass Snapchat.Dës Entwécklung géing och 2019 an 2020 esou weidergoen. Dogéint soe Fuerscher awer eng Hausse bei den Useren fir de Messagen-Déngscht Snapchat an den Online-Billerdéngscht Instagram viraus: Snapchat soll an dësem Joer 1,9 Millioune Useren ënner 25 Joer gewannen an Instagram 1,6 Milliounen.Facebook huet an den USA 170 Milliounen Useren an ass domat dat beléiftsten soziaalt Netzwierk. Der Schätzung vun eMarketer no wäert Instagram, eng Duechterfirma vu Facebook, dëst Joer scho méi wéi 104 Milliounen Useren hunn a Snapchat 86,5 Milliounen.De Messagen-Déngscht Snapchat, deen och wéinst sengen Noriichten, déi sech selwer läschen, beléift ass, probéiert entre-temps och eeler Useren unzespriechen. Dem Debra Aho Williamson vun eMarketer no kéint et der Entreprise geléngen, well se neierdéngs eng méi einfach Notzung agefouert hunn. Déi grouss Fro wier, ob déi Jonk Snapchat nach ëmmer géinge cool fannen, wann no an no ëmmer méi Elteren a Grousselteren do aktiv wieren. "Dat ass den Dilemma, an deem Facebook elo scho stécht."