Den Ënnerscheed tëscht Apple an den historeschen Aueren aus der Schwäiz ass däitlech, mä de Verglach ass schonn intressant. D'Auer vun Apple, där hire Verkaf 2016 eng ganz kloer negativ Tendenz erlieft huet, konnt de Marché zejoert zeréckerueweren.Den Tim Cook, de CEO vun Apple, huet virun e puer Deeg annoncéiert, dass de Verkaf vu senger connectéierter Auer am leschten Trimester 2017 eng Hausse vu 50% verbucht huet. Canalys an IDC, zwou spezialiséiert Firmen, hunn Estimatioune publizéiert, déi vun 18 Milliounen Aueren am Joer 2017 schwätzen, dovunner 8 Milliounen am leschten Trimester. Dat ass däitlech méi wéi all d'Aueren, déi aus der Schwäiz kommen.Mat deenen Zuelen ass Apple definitiv op der éischter Plaz vum Klassement vun de Smartwatchen, viru Xioami, Fitbit oder och nach Samsung. 80% vun den intelligenten Aueren haten am leschten Trimester zejoert een Apel als Logo.Déi amerikanesch Firma probéiert de modernen, connectéierte Mann mat Accessoirë frou ze maachen. Apple Watch, AirPods a geschwënn Apple Glass sinn déi zweet Quell vun der Augmentatioun vum Revenu vun der Firma, direkt nom iPhone, esou den Tim Cook.Apple Glass, de Brëll, deen 2019 misst op de Maart kommen, ass den nächste groussen Challenge fir den High-Tech-Ris. An deem Kontext wëll een de Feeler vum Google Glass net widderhuelen a gläichzäiteg eppes aneschters wéi d'Konkurrente proposéieren. Intel bréngt am Laf vun dësem Joer nach e Modell vu connectéiertem Brëll eraus.