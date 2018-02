An Däitschland si 6 Millioune Leit dovunner betraff, 300.000 kommen all Joers bäi an 1,3 Millioune Leit si scho krank ouni et ze wëssen. Hei ass et dréngend, medezinesch Hëllef ze sichen.Zesumme mat engem Team vun Dokteren, Wëssenschaftler a Software-Ingenieuren huet d'Berliner Firma Ada Health GmbH eng medezinesch App entwéckelt, déi ähnlech wéi eng Consultatioun beim Dokter funktionéiert. An der Equipe mat dran ass och den Daniel Nathrath, deen zu Prüm an der Eifel opgewuess ass. De Jurist an Affekot huet de Betrib mat zwee Dokteren gegrënnt. Zanter 2016 ass hir App weltwäit ze kréien.Mëttlerweil zielt Ada zu de gréisste Medezin-Appen op der Welt. An Europa ass se op der éischter Plaz, wat och an 130 aner Länner de Fall ass.Den Daniel Nathrath ass iwwerzeegt, dass all Mënsch op der Welt e Recht op qualitativ héichwäerteg an individuell Gesondheetsinformatiounen a Servicer huet. An der Moyenne benotzt all 5 Sekonnen ee Mënsch d'App, fir Hëllef ze kréien. Et kann een dem Dokter eng Fro stellen, seng Symptomer erklären an eng Foto schécken, egal wou een op der Welt ass.Den zoustännegen Dokter äntwert mat enger Diagnose a Schrëtt, déi een eventuell kéint verfollegen, fir eng Besserung z'erreechen. D'Interlocuteure vun der App weisen op déi lokal Spezialisten hin, fir dass de Patient genee weess, wou hie muss higoen, fir déi néideg Hëllef ze kréien. An der App ginn och Informatioune vum Patient gespäichert, fir e méi breeden Iwwerbléck vun der medezinescher Situatioun vun der betraffener Persoun offréieren ze kënnen. Esou gëtt vill Zäit bei den Doktere gespuert.D'Ufro ass u sech gratis, d'Berodung mam Dokter gëtt allerdéngs mat 18,99 britesche Pond verrechent. An enger Zäit, wou verschidde Leit méi isoléiert wunnen, manner mobil sinn oder kleng Spideeler zougemaach ginn, ass dës App eng reell Léisung, fir u Spezialisten ze kommen.D'Zukunft vun dëser App schéngt definitiv an dréchenen Dicher ze sinn, Investisseuren hätte schonn 40 Milliounen op den Dësch geluecht, fir déi 100 Mataarbechter zu Berlin, München an London an der Entwécklung vun der kënschtlecher Intelligenz hannert Ada ze ënnerstëtzen.D'App gëtt et iwwregens fir iOS an Android.