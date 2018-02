© Waymo

D'Firma Waymo huet elo all d'Kaarten an der Hand fir säi "Chauffeur" Service am Arizona ze lancéieren. Eng ganz gutt Nouvelle fir d'Grupp Alphabet, déi esou een däitleche Virsprong géintiwwer Uber kritt.Der amerikanescher Säit Quartz no, hätt also d'Filial vun Alphabet d'Geneemegung vum US-Bundesstaat Arizona kritt, fir den neie Service, dee "Chauffeur" heescht, awer kee Chauffeur benotzt, offiziell ze starten. Eng Entscheedung, déi sech no etlechen Tester op e puer Joer konkretiséiert huet. Eng ganz staark Leeschtung, awer och en onwahrscheinleche Sprong no vir, fir dës nei Technologie.Zanter Abrëll 2017 ass alles méi séier gaange mat "Early Rider" Tester zu Phoenix, wou verschidde Leit, déi extra erausgesicht goufen, gratis mat Chrysler Pacifique Autoe fuere konnten. D'Experienz war effikass, d'Resultat war duerchaus positiv. An esou konnt Waymo d'Qualitéit an d'Sécherheet vu sengem Service bei all de Responsabele beweisen.Am Oktober zejoert ass eng Grupp vun amerikanesche Journalisten op eng AirForce Base invitéiert ginn, fir erauszefannen, dass déi kënschtlech Intelligenz vu Waymo net méi hannert dem Steierrad souz, mä no hannen geréckelt gouf.

Am November, gouf déi nämmlecht Intelligenz verbessert, fir Kräizungen a verschidde méi komplizéiert Ecker vu Phoenix ouni Problem meeschteren ze kënnen... natierlech alles ouni Chauffer. Eng reegelrecht fonkelnei Experienz vun Taxien ouni Chauffeur ass am Gaang Realitéit ze ginn.Geschwë kann de Public eng App benotze fir säin autonomen Taxi ze bestellen. Uber wollt dës Neiegkeet net kommentéieren.Déi zwee Konkurrenten hu sech gëeenegt, dass d'Filial vun Alphabet 0,34% vun Uber-Parte kritt, an dass Uber déi geklauten Informatiounen bei Waymo net benotzen däerf. Am Moment ass also Alphabet definitiv méi wäit wéi Uber, awer fir wéi laang?D'Recherche lafen iwwerall op Héichtouren a weder d'Press nach de Public kritt Detailer matgedeelt. Wat awer net heescht, dass d'Entwécklung net virukënnt. Vun enger Stad kéint also de Service vu Waymo a ganz Arizona verdeelt ginn, an duerno nach méi wäit op der ganzer Welt. Do misst Uber sech schonn e bëssen tommele fir deen Zuch net ze verpassen.