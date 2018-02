© afp

Et ass déi leschte Woch vun de Spiller a Südkorea. Een Evenement, wat dës Kéier als Vitrinn vun de südkoreaneschen Telekommunikatiounsfirmae ganz kloer genotzt gëtt. Den Handy-Operateur KT profitéiert nämlech vun der Geleeënheet, fir déi nächst Generatioun vum ultra-séiere mobillen Internet ze experimentéieren: déi 5. Generatioun!D'5G erméiglecht 10 Gigabit pro Sekonn ze iwwerdroen. Dat ass honnert Mol méi séier wéi d'4G, déi mer hautdesdaags kennen. Pyeongchang ass also net nëmmen d'Haaptstad vum Sport am Moment, mä och vun der Technologie.Et kann een als Visiteur zum Beispill d'Bob-Course live mat engem VR-Brëll (virtuell Realitéit) verfollegen. Eng Kamera gouf um Bob installéiert an hëlt Biller mat enger extrem héijer Opléisung op. Déi gi mat Hëllef vun der 5G extrem séier iwwerdroen, wat dem Zuschauer den Androck gëtt, op der Plaz vum Pilot ze setzen.Duerch honnert Kameraen, déi ronderëm d'Äispist installéiert goufen, kann ee sech dee Wénkel eraussichen, vun deem een d'Äiskonschtlaf-Competitiounen suivéiere wëll. Esou kann ee live mat engem Tablett de Spektakel hautno 360 Grad erliewen.Sécherheetsmesurë goufen hei duerch d'5G vereinfacht, well ëmmer manner Kabele benotzt ginn. Déi Objeten, déi vill Donnéeë brauche wéi autonom Busser oder Autoe profitéiere vum ganz séiere Reseau. Zu Pyeongchang gëtt et scho Busser ouni Chauffeur, déi mat der 5G ronderëm déi verschidde Sitte vun den olympesche Spiller fueren.No dëse Wanterspiller wäerten d'Ingenieuren all d'Informatiounen analyséieren, déi esou erakoumen, fir d'Technologie ze verbesseren an esou, vun 2019 un, Südkorea mat der 5G als éischt Land op der Welt ze equipéieren.