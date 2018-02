X

De Flyer, dee BeeSecure zesumme mat der Police zesummegestallt huet, versicht Äntwerten ze ginn, wéi sech Kanner a Jugendlecher géint de Cyberbullying wiere kënnen, an de Fall gesat och eng Plainte maache kënnen.

Cybermobbing / Reportage Nadine Gautier



Cybermobbing ass nämlech nach ëmmer ee Phenomen, wat an de Gesetzer en tant que tel net verankert ass, obwuel en ee Mënsch direkt ugräift an och uerg Konsequenze fir de Betraffene ka matsechbréngen, wéi de Bob Leesch vun der Police erkläert. Obwuel ee Cybermobbing u sech net fënnt, fënnt een awer d'Infraktiounen an eenzelnen Artikele vum Code pénal wéi den Harcelement oder d'sexuell Belästegung.



Deemno wier et fir d’Affer och net einfach, sech am Code pénal erëmzefannen, esou de Bob Leesch. An och wéi ee mam Cybermobbing soll ëmgoen, ass net einfach. Dofir hunn d’lescht Joer ronn 60 Infrastrukturen an deem Beräich verschidde Formatiounen ugefrot. D’Aarbecht um Terrain huet awer gewisen, datt sech wat d’Plainten ugeet, eng Partie Froe gestallt goufen, erkläert den Eric Krier vum Service National de la Jeunesse.



Virun dräi Joer scho gouf dat Thema an enger Campagne behandelt. An awer huet ee gemierkt, datt nach Besoine bestinn. Ee konkrete Besoin ass, datt d'Leit sech net kloer sinn, wéi si eng Plainte kënne maachen. Mat dësem Flyer wëll een déi Fro awer beäntweren. Ma d'Plainte eleng léist de Problem net, well do e laange Prozess ugeet, bis datt de Problem vun de Leit behuewen ass.



Mam neie Guide kritt een d'Affer vu Cyberbullying Rotschléi, wéi et sech am Fall vu Mobbing soll verhalen. Do zum Beispill gëtt geroden, datt de Kontakt um Internet direkt soll blockéiert ginn, een net direkt äntwerte soll oder och nach datt ee Kopien, Print Screene oder Fotoe vun den Aggressioune soll maachen, fir herno Beweiser ze hunn.



D’Zuelen um Kanner- a Jugend-Telefon weisen op jidder Fall, datt de Cybermobbing kee Phenomen ass, wat ee kann negligéieren, esou d'Barbara Gorges-Wagner.



Am Joer ruffen eng 700 jonk Mënschen op de Kanner- a Jugend-Telefon un. Ronn 70 Fäll, vum Kanner- a Jugend-Telefon awer och vum Elteren-Telefon oder iwwer d'Online-erodung, hunn eppes mat Cybermobbing ze dinn.



De Mobbing ass net nëmmen an der Schoul oder am Sportsveräin unzetreffen, huet en Dënschdeg de Moien op der Presentatioun vum neie Flyer d’Barbara Gorges-Wagner vum Kanner- a Jugendtelefon erkläert. Mam Cybermobbing géif ee ganz aner Dimensiounen erreechen, well hei iwwerhaapt kee Schutzraum méi fir déi Concernéiert besteet.



An d’Zuele weisen och, datt Cybermobbing kee Randphenomen ass, mä matzen an der Gesellschaft stattfënnt.



D'Flyer ginn deemnächst ënner anerem an de Schoule verdeelt. Weider Informatiounen zum Thema fannt dir op bee-secure.lu an op police.lu/prevention