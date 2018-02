© google

Mat dësem Wiessel ass et duerno och méiglech op Internetsäiten ze bezuelen.Aus der "Android Pay" App gëtt et elo "Google Pay". Et ass net nëmmen den Numm deen ännert, ma och d'Strategie. Mam neie System kann een esouwuel mat engem NFC (Near Field Communication) Smartphone am Buttek bezuelen, awer och online bei Servicer déi Google Pay ënnerstëtzen, wéi zum Beispill Airbnb oder Lyft, momentan nëmmen an den USA.Esou wëll Google seng Clienten dozou motivéieren, säin eegene Service ze benotzen. D'Donnéeë vun der aler Versioun gi ganz einfach op den neie Service migréiert an ugepasst.De grousse Konkurrent, Apple Pay, ass am Gaang an Europa sech ganz staark a séier ze entwéckelen. Verschidde Banken proposéiere schonn de Service, och wann zu Lëtzebuerg den Digicash bis elo Virreider an der Course ass.Google Pay gëtt et schonn an der tschechescher Republik, Irland, Belsch, Polen, Spuenien an a Groussbritannien.Mat engem neien Design wëll d'App praktesch Informatiounen zu de Kaarte ginn, déi gespäichert goufen, déi lescht Montanten déi bezuelt goufen a wéi ee se am Beschte benotzt, ouni Gefor.E Programméier-Interface gëtt och de Banke proposéiert, fir datt se de Service direkt an hir eegen App integréieren, esou muss de Client keng zousätzlech App eroflueden, fir de System ze benotzen.