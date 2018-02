Wann Dir awer RTL Lëtzebuerg nees méi visibel op Ärer Facebook-Page wëllt hunn, musst Dir eng ganz einfach Manipulatioun maachen:Gitt op d'Facebook-Säit vun RTL "RTL Lëtzebuerg" a wann Dir et nach net nach gemaach hutt, abonnéiert d'Säit. Wann dat geschitt ass oder Dir sidd scho méi laang bei eis abonnéiert, da klickt bei "Abonnéieren" un, datt dir d'Säit "als Éischt", also "Voir en premier" op Franséisch, "see first" op Englesch oder "Als Erstes anzeigen" op Däitsch wëllt gesinn. Esou kënnt eis Säit ënnert Är Favoritten.Op der App braucht Dir awer e Klick méi. Och hei musst Dir d'Säit "liken" an abonnéieren, wann Dir dat nach net gemaach hutt, dono klickt Dir op "Abonnéieren" a wielt dann nees hei "Voir en premier" "See first" oder "Als Erstes anzeigen" aus.