© afp

© mobilfun

© Caterpillar

Déi grouss Nimm vun der Technologie gi sech elo scho Rendez-vous zu Barcelona, fir iwwer d'Entwécklungen an d'Fortschrëtter an der Welt vum Smartphone ze diskutéieren: Entdeckungen, Revolutiounen, Kontrakter ... hei gëtt de mobille Business all Joer ganz grouss geschriwwen.Déi bekannt Marke presentéiere meeschtens hir neiste Produiten. Dëst Joer goufe schonn e puer Neiegkeeten ugekënnegt, zum Beispill vunDe südkoreanesche Produzent presentéiert e Sonnde säin neie Flagship-Smartphone, de Galaxy S9, an déi méi grouss Versioun S9+. Nodeems de Galaxy S8 e Risesuccès fir d'Finanze vum Grupp a fir d'Kritiker an der ganzer Welt war, gesäit et jo nees besser fir Samsung aus.Déi grouss Ännerunge betreffe virun allem d'Kamera. Den neie System, deen awer ganz vill vu senge Virgänger geierft huet, wäert mat enger variabeler Ouverture equipéiert sinn, déi erméiglecht "Super-Slow-Motion"-Videoe mat 960 Biller pro Sekonn ze filmen. Stereo-Lautsprecher vun AKG sinn och fir dës nei Versioun virgesinn.D'Batterie soll anscheinend e ganzen Dag halen, och am Schaff-Modus. D'Vitess vum Prozessor gouf däitlech erhéicht an d'Kapassitéite vum Smartphone sinn "esou gutt wéi nach ni".An engem anere Beräich stellt d'Firmahiren neie Sécherheets-Smartphone vir: den S61. Säi Virgänger, den S60, war scho bekannt fir robust a voll equipéiert ze sinn, et geet mat dësem Modell esou virun.Waasserdicht (IP68), stëbs-resistent a kann e Fall vun 1,8 Meter iwwerliewen - dëst sinn e puer Detailer vun dëser Maschinn, déi fir d'Aarbecht an d'Liewen dobaussen gemaach gouf. Mat enger Déckt vun 1.3 Zentimeter versteet een, dass d'Komponenten zimlech staark sinn.An der Këscht fënnt een eng Batterie, déi eng ganz héich Kapassitéit vu 4500 mAh ubitt, de Snapdragon 630 Processor mat 8 Häerzer vun 2.2 GHz, een Adreno 508 Chip a 4 Go RAM. Eng USB-C-Steckdous gëtt et och, déi ass allerdéngs hannert engem Schutz verstoppt, fir dass de ganze Smartphone och dicht bleift.Am Beräich vum Multimedia hunn d'Responsabelen näischt vergiess: eng Kamera vun 8 MPixels, fir um Chantier oder am Camion nach séier e Selfie ze knipsen. Um Réck fënnt een eng zweet Kamera vu 16 MPixels an eng thermesch Kamera, déi tëscht -20 a 400 Grad funktionéiere kann.Etlech Sensore sinn um S61 ze fannen, wéi eng Funktioun fir d'Loftqualitéit ze moossen - praktesch, wann een an engem geféierlechen Ëmfeld schafft. Ee Laser-Meter fënnt een hei och, e Smartphone, deen also wéi een Schwäizer Messer equipéiert ass!De Präis vum Virgänger, dem S60, louch bäi 749 Euro. Den S61 gëtt am Laf vum zweeten Trimester verkaf a gëtt wahrscheinlech fir de Präis vun 899 Euro ugebueden. Zimlech sécher, dass dëse Präis identesch oder méi héich wéi dee vum Galaxy S9 wäert sinn, awer d'Servicer, déi hei geleescht ginn, sinn definitiv net gläich.De Kongress vum Smartphone zu Barcelona mécht offiziell seng Dieren e Méinden, 26. Februar op.