Et gëtt awer e Grond, firwat verschidde Leit an Amerika mat reegelméissege Liwwerungen iwwerrascht goufen. Et ass eng Manéier Clienten unzelackelen, déi net grad ganz korrekt ass.De Pak gëtt mat der richteger Adress fortgeschéckt an et muss een näischt bezuelen. Wéi schéin ass dat dann? Natierlech ass et kee Wonner, dass verschidde Cliente beim Spill matmaachen an, ouni et wëssen, zu engem System vu falsche Kommentaren op der Online-Shopping-Säit bäidroen.Alles gëtt och genee esou preparéiert, fir sécher ze sinn, dass d'Wuer net zréckgeschéckt gëtt. Och vun Amazon kritt den Destinataire confirméiert, dass de Pak tatsächlech speziell u si verschéckt gouf, dass alles mat engem anonyme Bong bezuelt gouf.USB-Ventilatoren, Gadgeten déi a China produzéiert ginn, Tasen, ... Schrott u sech, wat kee Mënsch brauch, awer wat eng ganz praktesch Bedeitung kéint hunn. Eng Manéier, séier an nei verifizéiert Akeef duerchféieren ze loossen.Esou kënne Produiten, déi vun enger Firma un onbekannt Leit verschéckt goufen, mat enger falscher E-Mail-Adress an engem Fake-Konto vun de Responsabelen selwer kommentéiert a bewäert ginn. Wichteg fir si ass just, ëmmer eng aner Adress fir d'Liwwerung ze benotzen.Dat Ganzt funktionéiert a mécht et fir déi Responsabel méi liicht hiren eegene Produit no uewen an d'Amazon-Klassement ze drécken, well wann d'Bewäertungen alleguer exzellent sinn, kritt een automatesch méi Stären an eng besser Visibilitéit op der Säit.De Consommateur gëtt awer hei bedrunn, well déi gutt Bewäertungen vun der Firma selwer kommen an net, wéi et um Site steet, vu richtege Keefer publizéiert.Wann een esou ee Pak vun Amazon sollt kréien, kann een einfach alles zeréckschécken, wat gratis ass, a virun allem Bescheed soen, wéi eng Produiten an der Këscht waren, fir dass se duerno net kënne falsch bewäert ginn. Ass ee sech sécher, näischt bestallt ze hunn, kann een d'Këscht och einfach net op de Postbüro siche goen, no enger gewëssenen Zäit gëtt se dann un den Absender zeréckgeschéckt.Gratis Iwwerraschunge si vläicht ganz schéin, mä d'Realitéit déi se verstoppen, ass vill manner gloriéis.