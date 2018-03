L'assistant intelligent Google Assistant saura parler une trentaine de langues différentes © AFP/Archives

Déi nei Sprooche misste bis d'Enn vum Joer bäigesat ginn, esou d'Grupp an engem Communiqué. E Beweis, dass Google alles mécht, fir ëmmer méi Leit ze begeeschteren, dat an engem Marché, wou am Moment Amazon nach d'Nues vir huet.



Den intelligente System vun Online-Shopping-Ris "Alexa" versteet bis elo nëmmen eng Sprooch an zwar Englesch. Den Assistent vu Google schwätzt der schonn 8. Iwwer 30 verschidde Sprooche gi bis zum Schluss vum Joer ënnerstëtzt, huet déi amerikanesch Firma op hirem offizielle Blog erkläert.



Ugefaange gëtt mat der dänescher Sprooch, duerno kënnt Hollännesch, Hindi, Indonesesch, Norwegesch, Schwedesch an Thailännesch. Aner Sprooche ginn am Laf vum Joer bäigesat.



An der Course vum intelligenten Assistent wëll also Google e bësse Gas ginn, fir seng Talenter a seng Entwécklungen an deem Beräich ze beweisen. Amazon ass zwar nach ëmmer op der éischter Plaz vum Klassement, mä Microsoft, Apple oder och nach Samsung proposéiere mëttlerweil och esou virtuell Assistente fir doheem.



Kënschtlech Intelligenz gëtt mat deene Këschten ëmmer méi gefuerdert, eng Manéier, fir d'Marke sech an d'Liewe vun de Leit méi amëschen ze kënnen, fir zum Schluss e reegelrecht "Ekosystem" ze produzéieren, an deem d'Marken all hir Produkter kënne placéieren, wéi Smartphonen, connectéiert Hautparleuren, Autoen, Tabletten, asw...



Connectéiert Hautparleuren, déi en enorme Boom an den USA am Moment erliewen, sinn déi zentral Kontrollstatioun vum virtuelle Nervesystem vum ganzen Haus. Amazon hat 2014 "Alexa" a sengem Lautsprecher "Echo" mat integréiert, der Firma war e ganz klore Virsprong um Maart gegléckt.



Apple huet am Géigendeel nach ëmmer Retard, hir connectéiert Box gouf viru kuerzem eréischt op de Maart bruecht.