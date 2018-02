Cyber-Sécherheet am Journalismus (25.02.2018) Wichteg a sensibel Daten ze schützen gëtt ëmmer méi wichteg, ma och ëmmer méi komplizéiert.

Déi weltwäit online Attacken huelen zou. Zougang zu Donnéeë vu Privatleit an Entreprisen ass ee Milliarde-Geschäft. Ma och fir Journaliste gëllt d’Fro, wéi d’ Donnéeë protegéieren an och seng Quelle schützen.De Maxime Vaudano huet fir déi franséisch Zeitung LeMonde mat un der investigativ Recherche vun de Panama-Papers geschafft. 2,6 Terabyte un Donnéeë krute Journalisten zougespillt. Dat entsprécht dem Datevolume vu ronn enger Millioun Handysfotoen. Et war fir d'Journaliste wichteg, datt hir Donnéeën net ze fréi an d'Ëffentlechkeet kommen, well si verschidde Saachen, déi si zougespillt kruten, nach hu missten iwwerpréiwen.Grouss Mediebetrieber hu spezialiséiert Leit bei sech schaffen, fir eben Attacken op d'Date vun hire Journalisten ze verhënneren.Schafft een investigativ an op sensibelen Dossiere wier den Ëmgang mat dësen Dossieren wichteg. Ähnlech wéi grouss Entreprisen mussen och Medienhäiser hir wichteg Donnéeë schützen, seet de Pascal Steichen vu securitymadein.lu. Ma bei Journalisten ass dëst awer nach méi geféierlech, esou datt ee sech och emol ganz vum Internet muss ofkapselen, fir d'Donnéeën ze schützen.